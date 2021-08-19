Тагильчанин рассказал подробности спасения тонущей женщины в ОАЭ

Тагильчанин рассказал подробности спасения тонущей женщины в ОАЭ
Тагильчанин рассказал подробности спасения тонущей женщины в ОАЭ
Сегодня, 14:25ОбществоФото: 1МI
Олег Волчков из Нижнего Тагила рассказал, как спас тонущую женщину в Персидском заливе ОАЭ.

Инцидент произошел ещё в начале июня на пляже отеля Ajman во время утреннего отлива. В этот момент в воде находились две женщины, которых начало уносить течение. Одной удалось добраться до берега, а вот у второй отдыхающей сил не хватило.

Выбравшаяся на берег одна из женщин сообщила о том, что её подруга тоне. Тагильчанин бросился в воду и спас пострадавшую, сообщил мужчина АН «Между строк». Позже спасенные женщины рассказали эту историю менеджеру отеля, и тот написал на имя Олега благодарственное письмо за спасение постояльцев.

Напомним, что жителя Нижнего Тагила, который 13 июня 2021 года спас двух россиянок в Персидском заливе ОАЭ, ищет администрация города. Пост о героическом подвиге тагильчанина опубликован в группе «Нижний Тагил» в социальной сети «ВКонтакте».

Сюжеты:
Нижний Тагил
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