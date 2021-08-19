Труп грибника и непривитые учителя. Итоги дня в Свердловской области

32-летнюю екатеринбурженку, которая убила новорожденного мальчика и выбросила его в помойку, отпустили из СИЗО. По словам знакомых, два года назад у нее был выкидыш. Пара переехала из деревни и снимает квартиру у своего родственника. Соседи говорят, что супруги не часто пьют алкоголь и редко с ними общаются. В соцсетях они постят семейные фото и видео.