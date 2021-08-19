Труп грибника и непривитые учителя. Итоги дня в Свердловской области

Труп грибника и непривитые учителя. Итоги дня в Свердловской области
Труп грибника и непривитые учителя. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 19:13ОбществоФото: 1MI
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 19 августа.

32-летнюю екатеринбурженку, которая убила новорожденного мальчика и выбросила его в помойку, отпустили из СИЗО. По словам знакомых, два года назад у нее был выкидыш. Пара переехала из деревни и снимает квартиру у своего родственника. Соседи говорят, что супруги не часто пьют алкоголь и редко с ними общаются. В соцсетях они постят семейные фото и видео.

Тело 76-летнего пенсионера было найдено в лесу на Руднике в Нижнем Тагиле. Мужчина пропал 1 августа, уйдя за грибами. Поисками тагильчанина занимались полицейские и волонеры из поискового отряда «Скорпион».

32 свердловчанина скончались от коронавируса за минувшие сутки — это абсолютный рекорд с начала пандемии. С 18 по 19 августа выявлено 511 случаев заболевания. За все время из больниц по выздоровлению выписано 108 504 человека.

Педагоги Свердловской области, не привитые от коронавируса, не будут отстранены от работы. Им придется еженедельно сдавать ПЦР-тесты или работать дистанционно. Большая часть учителей региона уже вакцинировалась от COVID-19.

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