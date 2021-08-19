В Одноклассниках пройдет Всероссийский экспертный марафон по ипотеке

Социальная сеть Одноклассники регулярно проводит социальные и образовательные проекты. Так, в марте 2021 года в ОК совместно с порталом Госуслуг прошел образовательный проект для родителей, которые растят детей в одиночку. Проект позволил узнать о разных видах господдержки, разобраться в своих правах и льготах, защитить интересы на работе, при разводе и оформлении алиментов.