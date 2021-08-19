В России разработали новую версию вакцины "Спутник V"

В России разработали новую версию вакцины "Спутник V"
В России разработали новую версию вакцины "Спутник V"
Сегодня, 18:38ОбществоФото: pixabay.com
В Центре им. Гамалеи разработали новую версию вакцины от коронавируса “Спутник V”, адаптированную под индийскую мутацию вируса, которая сейчас доминирует в Российской Федерации.

Телеграмм-канал “Мейстер” сообщает, что создание новой версии вакцины прокомментировал глава Центра им. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург. По его словам, пока у специалистов нет уверенности, что препарат будет более эффективным, чем уже существующие.

При этом мутация коронавирусной инфекции продолжается, поэтому эффективность существующих препаратов для вакцинации снижается, а течение болезни пациентов осложняется. Поэтому усилия российских ученых по созданию новых, более эффективных вакцин оправданы. Вероятно, они специалисты смогут создать еще более действенный препарат, который можно будет быстро протестировать и запустить в серийное производство.

Однако в России действенность вакцин является не основной проблемой - немалая часть населения страны выражает скепсис по поводу вакцинации, что сказывается на ее темпах и интенсивности распространения коронавируса.

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