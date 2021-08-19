В СИЗО отправлена уволенная следователь по делам банд в Екатеринбурге

В СИЗО отправлена уволенная следователь по делам банд в Екатеринбурге
В СИЗО отправлена уволенная следователь по делам банд в Екатеринбурге
Сегодня, 15:20ОбществоФото: 1MI
В СИЗО посадили уволенную из правоохранительных органов следователя Юлию Макерову из Екатеринбурга. Она занималась делами сутенеров и банд. О работе женщины рассказал ее наставник майор юстиции в отставке Юрий Дубровин.

Он пояснил, что Юлия была на хорошем счету в правоохранительных органах и отметил ее профессионализм. Дубровин рассказал, что Макерова вела много дел по наркоторговле и организованным группировкам.

По его словам, Юлию уволили за поступок, порочащий честь сотрудника. При этом ее не ознакомили с заключением после проверки. Ее обвиняют в том, что она якобы не передала необходимые документы за взятку за ремонт машины. Но у Юлии сохранились чеки о том, что она сама платила за ремонт.

По истории с Макеровой — это все из пальца высосано, тут подоплека другая, рассказал майор Е1.

По его словам, Юлию не обязательно было отправлять в СИЗО, это избыточная мера. Он отметил, что она собирается обжаловать свое увольнение.

Напомним, уголовное дело было заведено на Юлию Макерову за взятку в качестве ремонта автомобиля на сумму более 200 тысяч рублей. До этого она была уволена со службы по отрицательным мотивам.

Материалы по теме:
полицияувольнениебандаследовательЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы