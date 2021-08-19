Выставку «Город-завод» презентовали в нижнетагильском музее «Горнозаводской Урал»

Подводя итоги встречи с музейщиками, Пинаев отметил, что создание многофункционального музейного комплекса на базе музея-заповедника поддержано Евгением Куйавашевым. А муниципалитет делает все возможное, чтобы центр стал одним из лучших в Свердловской области и в стране.