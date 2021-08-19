Выставку «Город-завод» презентовали в нижнетагильском музее «Горнозаводской Урал»

Выставку «Город-завод» презентовали в нижнетагильском музее «Горнозаводской Урал»
Выставку «Город-завод» презентовали в нижнетагильском музее «Горнозаводской Урал»
Сегодня, 09:09ОбществоФото: Яндекс.Карты
Новые выставки и экспозиции к юбилею Нижнего Тагила готовит музей-заповедник «Горнозаводской Урал». Одну из выставок, посвященную истории города, коллектив музея презентовал мэру Владиславу Пинаеву.

Новые экспозиции, лектории, музейные программы и интеллектуальные игры готовит к предстоящему юбилею Нижнего Тагила музей-заповедник «Горнозаводской Урал». Одну из новинок — выставку под названием «Город-завод», посвященную истории города, — музейщики презентовали мэру Владиславу Пинаеву.

Еще одна выставочная премьера, которая ждет жителей и гостей Нижнего Тагила — экспозиция о народных художественных промыслах «До Демидовых».

Пройдут в музее и ставшие традиционными музейные игры для дошкольников, лектории и познавательные программы, рассказали в учреждении.

В октябре 2021 года пройдут традиционные Худояровские чтения. Они будут посвящены 275-летию уральской лаковой росписи по металлу.

Подводя итоги встречи с музейщиками, Пинаев отметил, что создание многофункционального музейного комплекса на базе музея-заповедника поддержано Евгением Куйавашевым. А муниципалитет делает все возможное, чтобы центр стал одним из лучших в Свердловской области и в стране.

Напомним, на проведение благоустройства на территории музея «Дома Худояровых» на улице Тагильская, 24 в Нижнем Тагиле выделено 2,1 миллиона рублей. Заказчиком проведения закупки выступает Нижнетагильский музей «Горнозаводской Урал».

Сюжеты:
Нижний Тагил
выставкаобществомузей-заповедникГорнозаводской УралНижний Тагил300-летие Нижнего Тагила
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы