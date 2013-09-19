Алкоголь может вернуться в продажу ночью уже в ноябре

Напомним, с 1 января 2013 года в стране стало официально невозможно приобрести алкогольсодержащие напитки в розницу с 23:00 до 8:00. Однако на одном из ближайших заседаний рассмотрят возможность реализации для специализированных магазинов – алкомаркетов, а также специальных отделов гастрономов, при условии, что они будут зарегистрированы как отдельные юридические лица.