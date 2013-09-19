Алкоголь может вернуться в продажу ночью уже в ноябре
19 сентября 2013, 14:20Общество
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Не прошло и года, как парламент Свердловской области решил обсудить законопроект, корректирующий запрет на продажу алкоголя в ночное время суток.
Напомним, с 1 января 2013 года в стране стало официально невозможно приобрести алкогольсодержащие напитки в розницу с 23:00 до 8:00. Однако на одном из ближайших заседаний рассмотрят возможность реализации для специализированных магазинов – алкомаркетов, а также специальных отделов гастрономов, при условии, что они будут зарегистрированы как отдельные юридические лица.
Об этом сообщает издание «Вечерние ведомости» со слов справедливоросса Дмитрия Ионина. По словам депутата законопроект внесен на рассмотрение еще в июле этого года, и если будет одобрен, то алкоголь вернется в ночную продажу уже в ноябре.
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