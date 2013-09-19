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«Лайк» в социальной сети – форма выражения свободы слова. Это даже в Конституции уточнили
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Лайк» в социальной сети – форма выражения свободы слова. Это даже в Конституции уточнили

19 сентября 2013, 12:15Общество
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