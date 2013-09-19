«Лайк» в социальной сети – форма выражения свободы слова. Это даже в Конституции уточнили

Дело в том, что заместитель шерифа штата Вирджиния стал «бывшим», поскольку «лайкнул» страницу конкурента своего шефа. И согласно решению суда, который состоялся вчера, нажатие «лайк» является «интернет-эквивалентом того, когда на фасаде дома, допустим, размещаются какие-либо политические символы», а это, в свою очередь, Высший суд признал проявлением свободы слова, сообщает The Wall Street Journal.

А вот год назад суд нижестоящей инстанции отказал истцу в удовлетворении иска, поскольку «лайк» не является значительным действием, требующим защиты Конституцией. А судья, принявший данное решение, заявил тогда, что действие первой поправки к Конституции затрагивает сообщения в социальной сети, которые, в отличие от «лайка», являются реальными заявлениями.

Представителям Facebook понравилось, что суд признал «лайк» защищаемым первой поправкой к Конституции, которая, напомним, является частью Билля о правах. Она, среди прочего, гарантирует, что Конгресс США не будет посягать на свободу слова.