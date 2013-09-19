Металлические опоры освещения – прекрасная альтернатива устаревшим конструкциям

Все чаще и чаще на улице встретишь именно опоры из металла. Очевидные преимущества, такие как легкость и эстетичность, быстрая и недорогая установка, ставят их по эффективности и выгоде на ступень выше остальных.

Основные характеристики металлических опор освещения

Места, где установлены металлические опоры освещения, приобретают ухоженный и красивый вид. Конструкция может быть разной, наиболее востребованы круглые опоры и граненые, конической формы. Их устанавливают не только на улицах, но и в парках, на загородных участках и магистралях. Стальные опоры - легкие и прочные. Их можно перевозить в большом количестве на одной единице транспортного средства. Да и при ДТП такая опора вызовет меньше механических повреждений.

Специалисты применяют два способа установки металлических опор освещения:

Установка на фланец;

Установка в грунт.

Выбор зависит от особенностей расположения и предназначения опор освещения. Допустим, освещение дороги и освещение парка потребуют разных условий, соответственно, и способ установки будет разным. Стоит отметить, что, благодаря своему отличному эстетичному внешнему виду, металлические опоры освещения будут одинаково уместны как на современной улице, так и в любом историческом центре города.

Преимущества данного вида конструкций

Металлические опоры освещения изготавливаются из разных материалов высокой прочности. Они могут быть подвергнуты внешней обработке, например покраске или оцинковке. Все применяемые технологии направлены только на улучшение качества изделий и создание определенных преимуществ.

Среди достоинств, которыми обладают металлические опоры освещения, следует отметить следующие:

Широкий спектр мест использования;

Быстрота и легкость монтажных работ;

Долговечность, надежность и безопасность стальных конструкций;

Почти не подвержены воздействию атмосферных явлений;

Легкий вес конструкций;

Прекрасное соотношение качества и цены продукции.

Описываемые стальные опоры уличного освещения используются широко и повсеместно. Они все чаще и чаще закладываются в реализуемые осветительные проекты городов и поселков. Улицы становятся красивыми и светлыми, магистрали в ночное время - безопасными.