Накопительная часть пенсии у «молчаливых» тагильчан может сократиться до 0%

Для начала, разберемся в терминологии, обозначенной на официальном сайте ПФР:

Страховая часть: «Средства страховой части Вашей будущей пенсии фиксируются на Вашем индивидуальном лицевом счете и ежегодно индексируются государством… Физически эти деньги направляются на выплату пенсий нынешним пенсионерам». Здесь всё понятно – пенсионеров, как известно, поддерживаем мы с вами с помощью части зарплаты.

Накопительная часть. «Средства накопительной части Вашей будущей пенсии учитываются ПФР в специальной части Вашего индивидуального лицевого счета. По Вашему решению они передаются одной из управляющих компаний или негосударственному пенсионному фонду для инвестирования». Здесь вопросов гораздо больше: Каким образом она будет использоваться при выплате пенсии, что с ней делать при достижении пенсионного возраста?

В законе №360 «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» говорится об этом:

Статья 2. Виды выплат, осуществляемые за счет средств пенсионных накоплений

За счет средств пенсионных накоплений, сформированных в пользу застрахованного лица, осуществляются следующие виды выплат:

1) единовременная выплата средств пенсионных накоплений (далее — единовременная выплата);

2) срочная пенсионная выплата;

3) накопительная часть трудовой пенсии по старости;

4) выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам умершего застрахованного лица.

Статья 3. Реализация права застрахованного лица на выплаты за счет средств пенсионных накоплений

<...>

3. Размер выплат, указанных в пунктах 1 — 3 статьи 2 настоящего Федерального закона, определяется исходя из суммы средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета либо на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии застрахованного лица на день, с которого назначается соответствующий вид выплат.

Исходя из этого, получается, что:

Положение вещей на сегодняшний день

Пенсионная реформа 2013 года предусматривает, что с 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии у «молчунов» (граждан, не воспользовавшихся правом выбора управляющей компании) сокращаются с 6% до 2%, а оставшиеся 4% направляются в страховую часть. У граждан, доверивших свои накопления частной управляющей компании или негосударственному пенсионному фонду, размер накопительной части останется на уровне 6% передает «Деловой квартал».

Работа негосударственного пенсионного фонда в соответствии с российским законодательством аналогична работе Пенсионного фонда РФ. Негосударственный пенсионный фонд так же, как ПФР аккумулирует средства пенсионных накоплений, организует их инвестирование, учёт, назначение и выплату накопительной части трудовой пенсии. Поэтому сейчас тагильчане могут находиться под «атакой» страховщиков, которые будут ходить по квартирам. Единственное, что остается, - выбрать подходящий фонд из огромного числа предлагаемых. Обращаем ваше внимание, что в интернете на официальных источниках есть рейтинги НПФ.

Кроме того, важно знать, что если «молчуны» хотят сохранить накопительный тариф в размере 6%, в течение 2013 года им нужно написать соответствующее заявление в ПФР о перераспределении либо о переводе средств пенсионных накоплений в НПФ или УК.