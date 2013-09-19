После масштабной ремонтной кампании ТЭЦ НТМК начала новый отопительный сезон

Как сообщает Департамент по связям со СМИ ЕВРАЗа, в течение летнего периода на ТЭЦ были проведены необходимые восстановительные ремонты, отревизированы важные технологические узлы.

Для повышения стабильности работы оборудования на ЕВРАЗ НТМК проведен капитальный ремонт парового котла среднего давления № 3. Завершены работы по обновлению первого и четвертого турбогенераторов, участвующих в работе бойлерных. Приведена в порядок бойлерная ТЭЦ, бойлерная ПВС-2, деаэраторные установки ТЭЦ и химводоочистки горячего водоснабжения. Отревизировано насосное оборудование, осуществляющее циркуляцию воды. Затраты ЕВРАЗа на ремонтные работы оборудования ТЭЦ составили более 100 млн рублей.

Кроме ремонта теплоисточников проведено обновление системы трубопроводов. Капитальному ремонту подверглись магистральные теплотрассы, по которым горячая вода поступает с ТЭЦ ЕВРАЗ НТМК в квартиры жителей Нижнего Тагила. Благодаря масштабной ремонтной кампании повысится надежность работы ТЭЦ, что обеспечит устойчивое теплоснабжение тагильчан.