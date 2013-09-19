После масштабной ремонтной кампании ТЭЦ НТМК начала новый отопительный сезон
Теплоэлектроцентраль ЕВРАЗ НТМК в соответствии с постановлением Администрации города начала подачу тепла на социальные объекты Нижнего Тагила и в жилые дома тагильчан. Тепловые сети заполнены водой и поставлены на циркуляцию.
Как сообщает Департамент по связям со СМИ ЕВРАЗа, в течение летнего периода на ТЭЦ были проведены необходимые восстановительные ремонты, отревизированы важные технологические узлы.
Для повышения стабильности работы оборудования на ЕВРАЗ НТМК проведен капитальный ремонт парового котла среднего давления № 3. Завершены работы по обновлению первого и четвертого турбогенераторов, участвующих в работе бойлерных. Приведена в порядок бойлерная ТЭЦ, бойлерная ПВС-2, деаэраторные установки ТЭЦ и химводоочистки горячего водоснабжения. Отревизировано насосное оборудование, осуществляющее циркуляцию воды. Затраты ЕВРАЗа на ремонтные работы оборудования ТЭЦ составили более 100 млн рублей.
Кроме ремонта теплоисточников проведено обновление системы трубопроводов. Капитальному ремонту подверглись магистральные теплотрассы, по которым горячая вода поступает с ТЭЦ ЕВРАЗ НТМК в квартиры жителей Нижнего Тагила. Благодаря масштабной ремонтной кампании повысится надежность работы ТЭЦ, что обеспечит устойчивое теплоснабжение тагильчан.
ТЭЦ ЕВРАЗ НТМК отапливает центр города, районы Тагилстроя и Красного Камня. Теплоэнергетические цехи предприятий обеспечивают теплом и горячим водоснабжением более 150 тысяч горожан. Также ТЭЦ металлургического комбината обеспечивает теплом 67 образовательных учреждений, среди них вузы, техникумы, школы, детские сады. Кроме того, от стабильного теплоснабжения ЕВРАЗ НТМК зависят пять Дворцов Культуры и Домов творчества юных в различных районах города, семь спортивных клубов, восемь объектов здравоохранения, среди них городская больница № 4, взрослые и детские поликлиники на Красном Камне и Смычке, поликлиника на Новострое, станция скорой помощи.