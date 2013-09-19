Сайт с каталогом - что это?

Сайт компании с каталогом, на сегодняшний день, наиболее востребованный интернет-ресурс на рынке интернет-разработки. Почему? Об этом вам расскажет сотрудник веб-студии NTI-systems Екатерина Дяченко.

- Добрый день, Екатерина! Рад снова видеть Вас. Расскажите нашим читателям, что являет собой сайт с каталогом?

Е.Д.: Здравствуйте, Константин! Ну здесь все просто. Сайт с каталогом - это отдельный вид сайта, на котором размещается подробная информация об определенных товарах или/и услугах компании. У хорошего сайта-каталога имеется большое количество разделов, подразделов и страниц. При чем каждому продукту или услуге выделяется отдельная страница, на которой размещаются название товара, иллюстрации, цена, расширенное описание и разнообразные вспомогательные файлы для скачивания. Каталог, естественно, может содержать также и информацию о деятельности компании, контакты, новости и акции, но все же основной акцент идет на продукцию.

- А какими должны быть структура и наполнение сайта с каталогом?

Е.Д.: Соответственно, если основной акцент направлен на представление товаров или услуг, то и структура сайта напрямую связана с этим. Каталог может вмещать десятки, сотни или даже тысячи страниц. Логическая структура сайта зависит от перечня предлагаемых товаров и услуг. К примеру, если Ваша компания занимается продажей бытовой техники, то на вашем сайте товары будут разделены по типам, на подобие "холодильная техника" или "посудомоечные машины". Далее эти подразделы могут делится еще по нескольким параметрам. Поэтому очень важным является механизм удобной навигации и поиска по каталогу путем фильтрации продукции, основанной на наборах характеристик и значений. В большинстве случаев, структура сайта с каталогом выглядит так - данные о компании, её сфера деятельности, каталог предлагаемых товаров и услуг, контактные данные (номер телефона, факс, адрес электронной почты, адрес магазина или офиса). Продуманная навигация, удобный поиск по каталогу, авторизация, форум, карта сайта, новостная лента, вывод на печать, бронирование и заказ товаров, голосование и опросы, интересные статьи и доска объявлений - все эти функции способствуют тому, что бы клиент заказал у Вас конечный товар или интересующую услугу.

- Скажите, Екатерина, если сайт с каталогом может быть таким функциональным, чем он отличается от интернет-магазина?

Е.Д.: Различие состоит только в том, что в каталоге продукцию и услуги можно посмотреть, а в магазине – можно добавить интересующие продукты в виртуальную корзину и оформить заказ, а в некоторых случаях сразу приобрести в режиме on-line.

- Каким компаниям Вы посоветуете использовать именно сайт с каталогом?

Е.Д.: Создание сайта-каталога больше всего подходит для фирм среднего и малого бизнеса, которые предоставляют широкий ассортимент товаров или услуг.

- Екатерина, благодарю за предоставленную информацию. Думаю она будет очень интересна нашим читателям. До встречи!

Е.Д.: Всегда рада поделиться полезной информацией. До встречи, Константин!