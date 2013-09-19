Тагильчане всё активнее обсуждают возврат к зимнему времени

На тот момент жители страны были вырваны из привычного режима, поэтому волна недовольств прокатилась по России. Жители жаловались на хроническое недосыпание и усталость. Они и понятно, ведь в России время стало исчисляться с опережением астрономического на два часа, а это негативно сказывается на здоровье.

Поэтому разговоры об этом, как стало известно, ведутся, и не только среди жителей Нижнего Тагила, но и «в верхах». К слову, сегодня в редакцию TagilCtiy.ru обратились сразу два пользователя, информирующие о том, что «Россия уже до нового года вернуться к зимнему времени».

Как выяснилось, в комитете Госдумы по охране здоровья рассчитывают, что в ближайшие месяцы Россия может вернуться к зимнему времени. Глава этого комитета в эфире радиостанции отметил следующее:

Депутаты ведут соответствующие консультации с правительством. Парламентарии настроены «очень решительно». Уверен, что в любом случае вопрос будет решен положительно, причем, до 21 декабря.

Возврата к зимнему времени требуют не только граждане, которые обращались даже в Верховный суд, но и Международный Олимпийский комитет. Ведь любители спорта смогут следить за играми в Сочи.