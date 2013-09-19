Точка, точка, запятая… День Рождения у «Смайлика»

В истории сохранилось то самое письмо, которое профессор отправил на местную электронную доску объявлений – прототип сегодняшних форумов на тот момент являлся средством общения между сотрудниками университета.

19-Sep-82 11:44 Scott E Fahlman :-) From: Scott E Fahlman I propose that the following character sequence for joke markers: :-) Read it sideways. Actually, it is probably more economical to mark things that are NOT jokes, given current trends. For this, use :-(

Историческому сообщению предшествовала долгая дискуссия, в которой участники обсуждали вопрос, какие символы стоит использовать для того, чтобы показывать, что сообщение носит юмористический характер. Нужно сказать, что сообщение, в котором впервые был использован «смайлик», было найдено лишь в 2002 году, в архивах доски объявлений, которые сохранились на пленке.

В «цифровых археологических раскопках», которые были организованы исключительно с целью найти это сообщение и тем самым определить дату рождения «смайлика», принимало участие несколько энтузиастов :-).

За более 30 лет своего существования «смайлик» стал неизменным атрибутом электронного общения, и многие уже не могут представить, как можно было бы без него обходиться. «Смайлик» заменяет то, чего не достает в общении посредством чата или электронной почты — интонацию голоса и мимику. «Смайлики» помогают лучше понять собеседника, уловить его настроение, в конце концов, они просто забавные и вызывают положительные эмоции.