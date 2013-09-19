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В Нижнем Тагиле завтра пройдет День бесплатной юридической помощи: адреса и время
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле завтра пройдет День бесплатной юридической помощи: адреса и время

19 сентября 2013, 10:00Общество
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