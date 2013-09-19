В Нижнем Тагиле завтра пройдет День бесплатной юридической помощи: адреса и время
19 сентября 2013, 10:00Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Свердловской области традиционно проходит единый День бесплатной юридической помощи. Это акция, организованная «Ассоциацией юристов России» при поддержке областной власти.
В этом году единым днем стало 20 сентября, то есть уже завтра тагильчане и жители других городов области смогут получить бесплатные профессиональные консультации. В Нижнем Тагиле помощь окажут по таким адресам:
Дополнительно отмечается, что бесплатные консультации пройдут и в нотариальных конторах города.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей