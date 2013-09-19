Врачи и пациенты Нижнего Тагила... вечная тема

Врачи – это те люди, которые могут решить проблемы со здоровьем, могут прийти на помощь, посоветовать, успокоить. Именно этими и многими другими качествами должен обладать идеальный врач, посвятивший свою жизнь людям, поклявшийся в этом Гиппократу. Таких врачей, безусловно, очень много по всей стране, в частности и в Нижнем Тагиле. Достаточно вспомнить тех, кто участвовал в премии «Человек года». Раиса Филиппова, врач с 50-летним стажем, однажды сказала журналисту TagilCity:

Замечаете, что в последнее время много отрицательного говорят о медицине, а народ это слушает? И всех огульно причисляют к отрицательным персонажам. Это неправда. Я 57-й год работаю, и я вижу столько замечательных докторов, которые стоят «насмерть» за медицину, за жизнь людей. Я могла бы назвать десятки людей, которые являются истинными патриотами Тагила.

Разве можно поспорить со словами практика, работающего в любимой профессии? Помощь врачей, безусловно, ценят и пациенты, которые, в большинстве своем бывают очень благодарны. Миллионы людей, излечивающихся от своих недугов, или, по крайней мере, испытывающие облегчение от тяжелой болезни, никогда не скупятся на искреннее «Спасибо». В этом и заключаются работа докторов.

Случаются и непредвиденные ситуации, зависящие как от характера врачей, пациентов, когда затрудняется коммуникация между этими сторонами. Очень четко они прослеживаются даже на форуме и блогах TagilCity.ru. В одном обсуждении раскрываются совершенно полярные темы, приводятся доказательные аргументы, а эмоции просто зашкаливают. Одно ясно – всем не угодишь, а банальная фраза «сколько людей – столько и мнений» приобретает здесь правдивое значение. Врач, спасший жизнь одному пациенту, возможно, не сможет помочь другому. И это закон жизни.

Особым вниманием встает «организационная» тема. Банальные очереди в поликлинике, от которых люди просто выходят из себя, могут подорвать отношение ко всей медицине в Нижнем Тагиле в целом. Из основных причин, которые не устраивают тагильчане в больницах (детских поликлиниках) города на первом месте – «Не хватает специалистов», и здесь дело даже не в том, что среди всех врачей лишь пара – квалифицированные, а в том, что элементарная кадровая недостаточность сказывается на успеваемости всей больницы. На втором месте – огромная очередь в кабинет к врачу. Повторимся, очереди – это всегда больная тема для тагильчан. Они стоят с утра на маршрутку, в магазин, в столовую, в больницу, в банк… Третье место у варианта – «Невозможно дозвониться или записаться на удобной число и время». Здесь проблема, в первую очередь, в пресыщении больных пациентах. Кто-то из опрошенных вовсе не доверяет врачам, другим нужное большего – массажи, бассейны, ЛФК.

И, конечно, многим пациентам, высказывающим свое не вполне позитивное мнение о медицине, не хватает от врачей внимания. Кто-то один просидел в палате, кому-то не объяснили суть лечения, кто-то вообще удивлен безразличием к пациентам в больницах. Здесь можно сказать одно – врач один, а пациентов много. Своего рода «конвейер», как бы грубо это не звучало. Задача врача – обеспечить больного лечением, а не любезничать, а вот если лечения нет, то это уже совеем другой разговор…

Врачи гинекологи это что то. Помню, когда пришла к своему врачу со счастливым видом и сообщением, я наконец-то беременна! Она мне тут же: что так радуешься, аборт то делать будем? Я в шоке была... -- пишет пользователь Lipa.

К слову, сегодня в социальной сети городской портал TagilCity.ru провел опрос на тему, что делать, если заболеешь? Среди вариантов ответа – «Пойду к врачу» и провокационный - «Врачи в Тагиле? да вы что, я лучше сам полечусь». К огромному удивлению и сожалению, с огромным отрывом победил второй вариант. В соотношении 78,9% и 21,1%. В очередной раз убеждаемся, что данная тема не закрыта, а актуальна и злободневна.