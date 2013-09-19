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Врачи и пациенты Нижнего Тагила... вечная тема
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Врачи и пациенты Нижнего Тагила... вечная тема

19 сентября 2013, 17:50Общество
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