137 тыс. рублей будут потрачены на демонтаж флажков ЧМ-2018 в Екатеринбурге

На портале госзакупок размещены документы, из которых следует, что мэрия Екатеринбурга ищет подрядную организацию, готовую взять на себя работы по демонтажу 113 флагов с символикой ЧМ-2018 на проспекте Ленина, 60-ти - на улице Машинной, 72-х - на Репина и 60-ти - на Татищева.