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137 тыс. рублей будут потрачены на демонтаж флажков ЧМ-2018 в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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137 тыс. рублей будут потрачены на демонтаж флажков ЧМ-2018 в Екатеринбурге

Сегодня, 23:30Общество
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