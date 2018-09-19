137 тыс. рублей будут потрачены на демонтаж флажков ЧМ-2018 в Екатеринбурге

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Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика, который демонтирует 305 флажков с символикой прошедшего чемпионата мира по футболу. Стоимость работ составляет 137 тыс. рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
На портале госзакупок размещены документы, из которых следует, что мэрия Екатеринбурга ищет подрядную организацию, готовую взять на себя работы по демонтажу 113 флагов с символикой ЧМ-2018 на проспекте Ленина, 60-ти - на улице Машинной, 72-х - на Репина и 60-ти - на Татищева.
Как сообщает «Уралинформбюро», демонтаж должен быть произведён в течение 5-ти дней. За это время рабочие должны разобрать кронштейны и снять флаги со столбов.
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