Бабушка-путешественница вернулась в Нижний Тагил к соседям по двору

Ранее пожилая женщина была определена в психиатрическую больницу, откуда её забрали друзья-тагильчане. Сейчас они хотят, чтобы бабушка осталась с ними в городе. Они уверены, что так ей будет лучше.

Однако дочь Ольга уверена, что такой поступок соседей бабушке может только навредить. Она отметила, что у её матери официально диагностировано серьёзное психическое заболевание.

Я очень устала от этого всего. Соседи своей отзывчивостью делают моей матери «медвежью услугу». У неё официально диагностирована сенильная деменция, почитайте про этот диагноз. Человек с таким заболеванием не может ничего делать сам, это «кабачок». Вот она даже подходит к душу и не знает, что с ним делать. Три дня она добрая, а потом резко все плохие становятся. При таком диагнозе у больных больше всего страдают родные. Я не знаю, как она там одна будет,сообщила Ольга в беседе с TagilCity.ru.

Женщина призналась, что у неё нет ни сил, ни денег каждый раз ездить за мамой. Ольга, напомним, живёт в Краснодарском крае.

Я не получаю пенсию, я работаю, в прошлый раз всю зарплату потратила на поездку, да еще и в долг взяла.

Также дочь не может найти взаимопонимания с жильцами двора в Нижнем Тагиле, где сейчас проживает бабушка.

С соседями не хочу общаться, они про меня говорят разные гадости, что я пью и еще хуже. А еще говорят, что хочу деньги от квартиры забрать. Вообще мама давно сделала на меня дарственную. Квартиру продали, сейчас у нас два дома - мой и её. Я и там, и там слежу. Если она хочет, пусть его продают и деньги забирают. И денег от мамы я не получаю, она пенсию мне не отдаёт. Мне всё это надоело, я еще пожить хочу,призналась Ольга.

Соседи по двору взяли ответственность за путешественницу на себя. Они хотят устроить в пансионат.