Екатеринбуржец привёз с отдыха из Турции 56 килограммов брендовой одежды

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На таможенном контроле аэропорта Кольцово был задержан турист, провозивший из Турции 56 килограммов контрафактной одежды. Купленные за рубежом футболки, джинсы и платья он планировал продать в собственном магазине.
Сюжеты: Екатеринбург
Мужчина с четырьмя огромными баулами в руках привлёк внимание таможенников аэропорта Кольцово. При досмотре внутри багажа были обнаружены джинсы, футболки и платья с этикетками известных торговых марок. Общий вес контрафакта составил 56 килограммов, сообщает «Комсомольская правда Урал».
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В ходе проверки было установлено, что екатеринбургский бизнесмен отправился на отдых в Турцию, где закупил партию брендовой одежды, которую хотел продать в своём магазине. Теперь конфискованные вещи находятся на складе временного хранения, а таможенники устанавливают их стоимость и законность перевозки.
Если окажется, что компании-правообладатели не предоставляли разрешения на использование своего товарного знака, то предпринимателю будет грозить штраф.
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