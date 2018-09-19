Екатеринбуржец привёз с отдыха из Турции 56 килограммов брендовой одежды

Мужчина с четырьмя огромными баулами в руках привлёк внимание таможенников аэропорта Кольцово. При досмотре внутри багажа были обнаружены джинсы, футболки и платья с этикетками известных торговых марок. Общий вес контрафакта составил 56 килограммов, сообщает «Комсомольская правда Урал».

В ходе проверки было установлено, что екатеринбургский бизнесмен отправился на отдых в Турцию, где закупил партию брендовой одежды, которую хотел продать в своём магазине. Теперь конфискованные вещи находятся на складе временного хранения, а таможенники устанавливают их стоимость и законность перевозки.