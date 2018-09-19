ФНС выступает за «цифровизацию» и уход от бумажной бюрократии

Руководитель ФНС Михаил Мишустин заявил, что в будущем году будет запущено мобильное приложение, которое позволит гражданам зарегистрироваться всего за пару кликов, сообщает издание dni.ru.

К сегодняшнему дню полным ходом идет разработкам функционала, который позволит улучшить работу уже функционирующего бизнеса. К примеру, онлайн-кассы стали отличным инструментом для бизнеса. Как заявил руководитель направления развития облачного ритейла МТС Олег Сушков, с помощью нововведения проходит контроль над продажами, а также оценивается влияние посторонних факторов на оборот. При правильном использовании системы учета продукции, можно повысить оборот продаж до 5-20%, не тратя при этом кучу времени и сил на приемку и учет товара.

На данный момент бизнесмены при выборе банка исходят из соображений комфортного расчетно-кассового обслуживания (РКО). Кредиты уже утрачивают популярность – согласно статистическим данным, к помощи кредитования прибегают лишь 6% малого бизнеса.

Как заявил один из представителей банковского сервиса для предпринимателей «ДелоБанк», многие начинающие предприниматели в нашей стране сталкиваются с большим количеством «паразитных» дел. Если человек организовывает собственный бизнес, то ему приходится быть и бухгалтером, и юристом, и продавцом, в зависимости от специфики дела. Банки практически перестали получать деньги от кредитования малого бизнеса. Очевидно, что в таком положении кредитные предприятия могут освободить россиян от обыденных действий, визитов в офис и проверок контрагентами. К примеру, в «ДелоБанке» есть «светофор», который перед заключением сделки показывает рейтинг надежности контрагента. Также он дает возможность решить множество деловых проблем удаленно. Разработчики сервиса полагают, что это позволяет стать обслуживанию в «ДелоБанке» удобным для тех предпринимателей, которые не имеют в штате всех необходимых сотрудников для всех возможных случаев.