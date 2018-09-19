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ФНС выступает за «цифровизацию» и уход от бумажной бюрократии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ФНС выступает за «цифровизацию» и уход от бумажной бюрократии

Сегодня, 22:25Общество
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