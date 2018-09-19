Фонтаны Нижнего Тагила будут отключены 30 сентября

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Сезон фонтанов в 2018 году в Нижнем Тагиле завершится 30 сентября. После этого их отключат и приступят к работам по подготовке к зиме.
Сюжеты: Нижний Тагил
Работы по консервации начнутся в день отключения – 30 сентября, сообщил в разговоре с TagilCity.ru заместитель начальника управления городским хозяйством Михаил Сёмин.
Речь идёт об отключении всех фонтанов на территории города. Напомним, среди них – светомузыкальный фонтан и малые фонтаны в Театральном сквере, фонтан «Каменный цветок», фонтан по Ленина у дома №46, каскадный фонтан в парке Бондина и на площади Славы.
Добавим, что консервация необходима для того, что водные сооружения могли выдержать долгий зимний простой. Согласно техническим требованиям, работы по подготовке фонтанов к зиме должны быть проведены до заморозков.
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