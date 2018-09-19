Фонтаны Нижнего Тагила будут отключены 30 сентября

Работы по консервации начнутся в день отключения – 30 сентября, сообщил в разговоре с TagilCity.ru заместитель начальника управления городским хозяйством Михаил Сёмин.

Речь идёт об отключении всех фонтанов на территории города. Напомним, среди них – светомузыкальный фонтан и малые фонтаны в Театральном сквере, фонтан «Каменный цветок», фонтан по Ленина у дома №46, каскадный фонтан в парке Бондина и на площади Славы.