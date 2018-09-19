Пенсионерка из Арамиля обманным путем лишилась квартиры

Прокуратура провела проверку по факту обращения 77-летней жительницы Арамиля. Женщина заявила, что ее обманом лишили единственного жилья
Установлено, что в сентябре 2016 года женщина заключила с местным жителем договор купли-продажи квартиры.
По условиям договора стоимость квартиры составляет 1,5 млн рублей. Однако денег пенсионерка не получала. Как оказалось, женщина думала, что подписывает договор ренты, по которому покупатель был обязан предоставлять ей пожизненные уход и содержание взамен на квартиру. Продавать жилплощадь пенсионерка не собиралась.
Все документы на квартиру мошенник забрал, не предоставив копию. После этого покупатель не долгое время действительно помогал ей по хозяйству.
Направленное прокуратурой исковое заявление в суд о признании недействительным договора купли-продажи, заключенного с пенсионеркой, полностью удовлетворено. Квартира вернулась в собственность пожилой женщины, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.