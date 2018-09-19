Пенсионерка из Арамиля обманным путем лишилась квартиры

Установлено, что в сентябре 2016 года женщина заключила с местным жителем договор купли-продажи квартиры.

По условиям договора стоимость квартиры составляет 1,5 млн рублей. Однако денег пенсионерка не получала. Как оказалось, женщина думала, что подписывает договор ренты, по которому покупатель был обязан предоставлять ей пожизненные уход и содержание взамен на квартиру. Продавать жилплощадь пенсионерка не собиралась.

Все документы на квартиру мошенник забрал, не предоставив копию. После этого покупатель не долгое время действительно помогал ей по хозяйству.