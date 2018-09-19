Сестра погибшего Головко просит вернуть за решетку подозреваемых полицейских

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Сестра Станислава Головко, который погиб от побоев в ОП №17 в Нижнем Тагиле, подала в Свердловский областной суд апелляционную жалобу. Она хочет вернуть подозреваемых в убийстве ее брата полицейских из-под домашнего ареста обратно в СИЗО.
Сюжеты: Нижний Тагил
В своей жалобе Екатерина пишет, что не согласна с постановлением суда о домашнем аресте подозреваемых полицейских Дмитрия Панова, Егора Ялунина и Анатолия Быкова, так как им предъявлено обвинение в особо тяжком преступлении.
В Свердловском областном суде заявили, что жалобу еще не получили, так как она оформлена 18 сентября, поэтому сроки ее рассмотрения пока не известны, сообщает ИА «Все новости».
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