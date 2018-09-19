Школьный автобус за 700 тыс. рублей в Качканаре простоял без дела 10 лет

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Автобус для перевозки детей простаивал с 2008 года в центре социальной помощи Качканара из-за отсутствия средств на специальное оборудование.
В Качканаре в сентябре 2008 года городское управление приобрело автобус для перевозки детей по областной целевой программе. Было потрачено 700 тыс. рублей. Транспортное средство передали центру социальной помощи, однако там оно не использовался в течение 10 лет.
Директор учреждения пояснил, что эксплуатация автобуса без оснащения системой ГЛОНАСС, тахографом и удерживающими устройствами невозможна. А финансирования на данные цели у организации не хватало.
Прокуратурой Свердловской области внесено представление в адрес первого вице-губернатора региона Алексея Орлова. Теперь решается вопрос о дальнейшей судьбе транспортного средства. Рассматриваются варианты утилизации или введения автобуса в эксплуатацию, сообщает «Екатеринбург в эфире».
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