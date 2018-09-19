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Школьный автобус за 700 тыс. рублей в Качканаре простоял без дела 10 лет
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Школьный автобус за 700 тыс. рублей в Качканаре простоял без дела 10 лет

Сегодня, 16:30Общество
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