Школьный автобус за 700 тыс. рублей в Качканаре простоял без дела 10 лет

В Качканаре в сентябре 2008 года городское управление приобрело автобус для перевозки детей по областной целевой программе. Было потрачено 700 тыс. рублей. Транспортное средство передали центру социальной помощи, однако там оно не использовался в течение 10 лет.

Директор учреждения пояснил, что эксплуатация автобуса без оснащения системой ГЛОНАСС, тахографом и удерживающими устройствами невозможна. А финансирования на данные цели у организации не хватало.