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Центр «Э» в Свердловской области не считает экстремизмом призывы бить геев
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Центр «Э» в Свердловской области не считает экстремизмом призывы бить геев

Сегодня, 09:00Общество
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