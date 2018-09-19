Центр «Э» в Свердловской области не считает экстремизмом призывы бить геев

Ранее юрист Ресурсного центра ЛГБТ в Свердловской области через сайт СКР написала обращение с просьбой проверить на наличие экстремизма в комментариях под статьями в различных новостных сайтах области.

Пользователи в комментариях оскорбляли людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, призывали к их принудительному лечению, физической расправе и даже убийству.

Однако представители свердловского Центра «Э» заявили, что разжигание ненависти может быть только по расовым, религиозным и национальным признакам, а сексуальные меньшинства не относятся к отдельной социальной группе, пишет Znak.