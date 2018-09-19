Владислав Пинаев поздравил специалистов Нижнего Тагила с Днем оружейника

Владислав Пинаев поздравил сотрудников и ветеранов УВЗ, химического завода «Планта» и НТИИМ с Днем оружейника, напомнив, что появление профессионального праздника — это заслуга Михаила Калашникова, изобретателя автомата АК-47.

Врио главы города также отметил, что оружейники Нижнего Тагила уже почти 300 лет привносят свой вклад в обеспечение защиты России, и пожелал им здоровья, благополучия и новых достижений.