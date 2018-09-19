Владислав Пинаев поздравил специалистов Нижнего Тагила с Днем оружейника

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Временно исполняющий обязанности главы Нижнего Тагила поздравил работников предприятий оборонно-промышленного комплекса с профессиональным праздником.
Сюжеты: Нижний Тагил
Владислав Пинаев поздравил сотрудников и ветеранов УВЗ, химического завода «Планта» и НТИИМ с Днем оружейника, напомнив, что появление профессионального праздника — это заслуга Михаила Калашникова, изобретателя автомата АК-47.
Врио главы города также отметил, что оружейники Нижнего Тагила уже почти 300 лет привносят свой вклад в обеспечение защиты России, и пожелал им здоровья, благополучия и новых достижений.
Владислав Пинаев подчеркнул, что гордится мастерами, создающими уникальные, не имеющие аналогов в целом мире образцы техники, снарядов, мин и бомб. Многие из них получили высочайшие государственные награды, информирует официальный сайт администрации Нижнего Тагила.
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