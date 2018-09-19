Воспитанники детдома в Екатеринбурге не могли получить наследство 3 года

Братья 2003 и 2002 годов рождения, являясь воспитанниками структурного подразделения детского дома ГБПОУ «Свердловский областной музыкально-эстетический педагогический колледж», не могли вступить в права наследования жилого помещения. Причиной явилось бездействие должностных лиц учреждения, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга внесла представление в адрес директора образовательного учреждения с требованием устранить нарушение законодательства.

В июне 2018 года социальный педагог организации оформил наследство на жилое помещение на имя несовершеннолетних воспитанников. Данный факт был подтвержден соответствующим свидетельством.