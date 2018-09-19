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Воспитанники детдома в Екатеринбурге не могли получить наследство 3 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Воспитанники детдома в Екатеринбурге не могли получить наследство 3 года

Сегодня, 17:30Общество
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