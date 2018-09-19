Выставка роты оперативного реагирования открылась в нижнетагильском музее

Курсанты ВПК «Гвоздика» и студенты Демидовского колледжа посетили музей локальных войн, где встретились с ветеранами боев на Северном Кавказе.

Мероприятие в таком формате мы проводим впервые, такую выставку тоже открываем первый раз. Все материалы были предоставлены ветеранами рот оперативного реагирования, рассказал директор МБУ «Музей памяти воинов-тагильчан, погибших в локальных воинах планеты» Роман Арефьев.

На выставке представлено более 30 экспонатов, среди которых фотографии, личные вещи, детали оружия и боеприпасов. За каждым предметом скрывается судьба бойца роты оперативного реагирования.

Мы сделали три стэнда. Ветераны подразделений принесли свои экспонаты 1995 и 2000 годов. Это вещи, которые использовались во время командировок в Чеченской республике, в республике Дагестан, Ингушетии, сообщил председатель Нижнетагильского отделения всероссийского общественного объединения ветеранов «Боевое братство» Андрей Малинин.

Видео Видео: «Тагил-ТВ»