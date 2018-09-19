Житель Екатеринбурга получил счет за воду на 5,7 млн рублей

По словам мужчины ранее счетчик в его квартире показывал расход воды более 99 тысяч кубометров. Позднее прибор учета был заменен, однако долг не списали и за неуплату отключили свет.

Мужчина подал в суд и выиграл его. Электричество включили, но теперь по квитанции за квартплату ему нужно заплатить около 6 млн рублей. За воду — 2 млн рублей и за водоотведение 3,5 млн рублей.

В УК «Квартал», обслуживающей дом, заявили, что долг — не ошибка, владелиц квартиры должен заплатить данную сумму.