Житель Екатеринбурга получил счет за воду на 5,7 млн рублей

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Счет за кварплату на 5 млн 700 тысяч рублей получил один из жителей Екатеринбурга. В квитанции указано, что мужчина задолжал такую сумму за расход воды и водоотведение.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам мужчины ранее счетчик в его квартире показывал расход воды более 99 тысяч кубометров. Позднее прибор учета был заменен, однако долг не списали и за неуплату отключили свет.
Мужчина подал в суд и выиграл его. Электричество включили, но теперь по квитанции за квартплату ему нужно заплатить около 6 млн рублей. За воду — 2 млн рублей и за водоотведение 3,5 млн рублей.
В УК «Квартал», обслуживающей дом, заявили, что долг — не ошибка, владелиц квартиры должен заплатить данную сумму.
Мужчина написал заявления в прокуратуру и полицию с просьбой проверить долг и признать его недействительным, пишет Ura.ru.
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