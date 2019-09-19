13 вузов России вошли в рейтинг лучших университетов мира

МГУ имени Ломоносова занимает ведущую позицию в рейтинге среди российских вузов (101-110-е место), затем идут СПбГУ (181-190-е место) и МГИМО (191-200-е место).

В этом году пополнили список два российский университета – Российский университет дружбы народов и Томский политехнический. Оба вуза в пределах 301-500-ого места.

Среди университетов мира лидируют американские высшие учебные заведения: Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет и Калифорнийский университет.