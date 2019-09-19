Дмитрия Медведева ждут в Екатеринбурге на выставку «Дорога-2019»
Сегодня, 19:47ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Премьер-министр Дмитрий Медведев станет гостем выставки «Дорога-2019», которая пройдет в Екатеринбурге, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Как рассказал изданию источник в администрации города, график Медведева заранее не оглашается, однако в списке гостей выставки значится его имя. В пресс-службе выставки пока воздержались от комментариев.
Свое участие в выставке подтвердил вице-премьер Максим Акимов и министр транспорта РФ Евгений Дитрих, его заместитель Иннокентий Алафинов и руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк.
Выставка пройдет с 16 по 18 октября в МВЦ «Екатеринбург Экспо».
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