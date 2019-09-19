Мэр проверил благоустройство тагильских дворов. «Поездил бы Варламов здесь раньше»

Во дворе на проспекте Ленина, который критиковал блогер-урбанист Варламов, работа почти выполнена — расширены парковки, заасфальтированы проезды и тротуары, устроено освещение. Сейчас ведётся обустройство газонов и высадка деревьев.

Здесь скоро вырастут деревья, газон, спортивная площадка. Поездил бы урбанист Варламов по тем дворам и парковкам на газонах, которые были здесь раньше,ответил на критику урбаниста Владислав Пинаев.

Напомним, блогер-урбанист Илья Варламов в своей публикации подверг критике благоустройство дворов в Нижнем Тагиле. По его мнению в городе, «вместо того, чтобы делать комфортную и безопасную городскую среду просто всё закатывают в асфальт». Тогда в мэрии Нижнего Тагила заявили, что оценка Варламова преждевременна, поскольку работы ещё ведутся.

Во дворе дома № 37 по улице Вязовская, и во дворах по улице Нижняя Черепанова, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 работы по благоустройство тоже практически завершены. Подрядчик — ООО ГК «Уралстройкомплекс» заверил, что работы будут завершены к 15 октября.

На реализацию программы из областного бюджета было направлено более 112 млн рублей. По словам главы города, муниципалитеты, уложившийся в срок и в бюджет, могут рассчитывать на дополнительное финансирование.

Муниципалитеты, которые в срок справились с планами по благоустройству городской среды, могут претендовать на дополнительное финансирование. У нас готов целый ряд проектов дворовых территорий, к реконструкции которых, в случае выделения областных средств, можно приступить уже сейчас, а завершить в следующем году,рассказал Владислав Пинаев.