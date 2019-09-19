Ректор УрГЭУ прокомментировал гей-скандал

Ректор вуза заявил, что речи об отчислении студента не было. Молодому человеку пояснили, что в университете никто не намерен вторгаться в его личную жизнь, однако он не может заниматься пропагандой нетрадиционных отношений, чтобы не допускать ассоциации другой сексуальной ориентации с вузом и его студентами.