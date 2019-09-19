Ректор УрГЭУ прокомментировал гей-скандал

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Ректор УрГЭУ Яков Силин заявил, что проверить социальные сети студента попросили его сокурсники, пишет ЕТВ.
Сюжеты: Екатеринбург
Ректор вуза заявил, что речи об отчислении студента не было. Молодому человеку пояснили, что в университете никто не намерен вторгаться в его личную жизнь, однако он не может заниматься пропагандой нетрадиционных отношений, чтобы не допускать ассоциации другой сексуальной ориентации с вузом и его студентами.
У студента на личной странице в социальной сети действительно была размещена ссылка на ЛГБТ-сообщество, что является фактом публичной пропаганды, уточнил ректор УрГЭУ.
Также по словам ректора, проверить соцсети молодого человека попросили сами студенты университета.
Сегодня в интернете появилась петиция за отставку Якова Силина из-за гомофобии.
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