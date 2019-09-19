Судимый за грабеж свердловчанин отправится в колонию за нападение на полицейского

В апреле этого года подсудимый, находясь в компании друзей и будучи в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок. На место были вызваны сотрудники полиции. Правоохранители потребовали нарушителей прекратить противоправные действия. Однако молодой человек агрессивно отреагировал на замечание и ударил одного из сотрудников ППС кулаком по лицу.