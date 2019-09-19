Судимый за грабеж свердловчанин отправится в колонию за нападение на полицейского
Сегодня, 11:19ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Кировграде вынесен приговор ранее судимому за грабеж 18-летнему свердловчанину, ударившему сотрудника полиции, сообщает СУ СКР по Свердловской области.
В апреле этого года подсудимый, находясь в компании друзей и будучи в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок. На место были вызваны сотрудники полиции. Правоохранители потребовали нарушителей прекратить противоправные действия. Однако молодой человек агрессивно отреагировал на замечание и ударил одного из сотрудников ППС кулаком по лицу.
С учетом наличия у свердловчанина судимости он приговорен к одному году лишения свободы.
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