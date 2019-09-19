В Екатеринбурге начался процесс над экс-судьей Арбитражного суда
Сегодня, 13:58ОбществоФото: Судьи России.ру
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В Свердловской области начали рассматривать уголовное дело по обвинению экс-судьи Арбитражного суда Олега Гаврюшина в покушении на получение взятки, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Олег Гаврюшин обвиняется в покушении на получение взятки в особо крупном размере. Свидетелем по делу вызван также его сын, выступивший посредником при передаче денег.
Напомним, в мае прошлого года Гаврюшин старший был задержан ФСБ прямо в здании суда. Его сын передал ему 14 миллионов рублей, полученных от частной организации. Взамен судья обещал вынести судебное решение в интересах НАО «Проектно-изыскательный институт ГЕО».
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