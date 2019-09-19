В Екатеринбурге начался процесс над экс-судьей Арбитражного суда

Олег Гаврюшин обвиняется в покушении на получение взятки в особо крупном размере. Свидетелем по делу вызван также его сын, выступивший посредником при передаче денег.

Напомним, в мае прошлого года Гаврюшин старший был задержан ФСБ прямо в здании суда. Его сын передал ему 14 миллионов рублей, полученных от частной организации. Взамен судья обещал вынести судебное решение в интересах НАО «Проектно-изыскательный институт ГЕО».