В Ижевске «Россети» открыли первый цифровой городской диспетчерский пункт

В оружейной столице цифровой ГДП создали в рамках воплощения проекта “Россетей” по цифровизации. Так, диспетчерский пункт оснастили цифровыми каналами связи и информационными системами. Управление энергокомплексом, контроль энергообъектов и эксплуптационно-ремонтных процессов производится в онлайн-формате.

Udm-info.ru пишет, что ГДП упрощает проверку параметров качества электроэнергии, координирование деятельности оперативно-выездных и ремонтных бригад. Наряду с тем, ряд операций будут автоматизированы для того, чтобы энергетики смогли снизить продолжительность технологических нарушений и повысить надежность потребительского электроснабжения.

Глава Россетей Павел Ливинский отметил, что воплощение проекта в Ижевске представляет собой старт для создания аналогичных пунктов во всех регионах. Ливинский также указал на то, что городские диспетчерские пункты будут создаваться специально для управления сетями в городах, население которого превышает 100 тысяч человек. Для осуществления контроля над энергокомплексом целых регионов будут созданы цифровые центры управления сетями, куда будет передано диспетчерское управление из районов электросетей.

Вместе с тем, в Центральном и Приволжском федеральных округах до конца 2019 года откроют 9 центров управления сетями, 2 цифровых района электросетей. Кроме того, будут установлены свыше 480 тысяч интеллектуальных приборов учета.

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов высоко оценил вклад масштабной электросетевой компании мира в развитие региона.