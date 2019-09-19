В Нижнем Тагиле представитель ГУ МВД по региону проведет прием граждан
Сегодня, 12:22ОбществоФото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
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Замначальника инспекции ГУ МВД по Свердловской области проведет прием граждан в Нижнем Тагиле, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
Сюжеты: Нижний Тагил
Полковник внутренней службы Галина Ивочкина посетит Нижний Тагил 24 сентября. Прием граждан состоится с 17 до 19 часов по адресу улица Островского, 7.
Предварительная запись ведется по телефону 8 (3435) 97-60-10.
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