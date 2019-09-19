В Нижнем Тагиле запускается экскурсионный тур на трамвае
Сегодня, 14:19ОбществоФото: со страницы группы Тагильский трамвай ВКонтакте
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Нижнетагильская епархия запускает историко-краеведческий проект «Трамвай истории» на средства гранта в рамках конкурса «Православная инициатива».
Сюжеты: Нижний Тагил
Все желающие смогут проехаться на трамвае № 17 по ГГМ, центру города и Вагонке, где расположены главные достопримечательности Нижнего Тагила. Ознакомиться с ними можно с помощью экскурсовода или самостоятельно, используя аудиогида. В ходе тура жители и гости города узнают историю Нижнего Тагила.
В сентябре — ноябре 2019 года проведут 10 экскурсионных рейсов для военнослужащих, пенсионеров, студентов и школьников. Также сформируют экскурсионные группы по заявкам горожан на ноябрь. Туры будут проводиться бесплатно.
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