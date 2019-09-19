В Нижнем Тагиле запускается экскурсионный тур на трамвае

Все желающие смогут проехаться на трамвае № 17 по ГГМ, центру города и Вагонке, где расположены главные достопримечательности Нижнего Тагила. Ознакомиться с ними можно с помощью экскурсовода или самостоятельно, используя аудиогида. В ходе тура жители и гости города узнают историю Нижнего Тагила.