В суде доказали причастность группы скульпторов к памятнику основателям Екатеринбурга
В Екатеринбурге прошло повторное слушание по делу об авторских правах на использование изображения памятника Татищеву и де Геннину, сообщает ЕТВ.
В суд подали наследники скульпторов, которые работали над памятником. На повторном заседании были представлены документы, согласно которым над памятником работал не только скульптор Петр Чусовитин, как говорилось ранее, а целый коллектив. Имена скульпторов значатся в списке на получение премии губернатора.
Наследники оспаривали иск ассоциации правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства к компании «Евразия». Компанию оштрафовали на 70 тысяч рублей за то, что она разместила изображение памятника на коробке конфет. Наследники соавторов монумента настаивают на свободном использовании изображений.
Напомним, что ранее было оштрафовано издательство «Фест Хэнд», которое разместило фотографию памятника в своем путеводителе по городу.