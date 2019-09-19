В суде доказали причастность группы скульпторов к памятнику основателям Екатеринбурга

В суд подали наследники скульпторов, которые работали над памятником. На повторном заседании были представлены документы, согласно которым над памятником работал не только скульптор Петр Чусовитин, как говорилось ранее, а целый коллектив. Имена скульпторов значатся в списке на получение премии губернатора.

Наследники оспаривали иск ассоциации правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства к компании «Евразия». Компанию оштрафовали на 70 тысяч рублей за то, что она разместила изображение памятника на коробке конфет. Наследники соавторов монумента настаивают на свободном использовании изображений.