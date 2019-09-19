В Верхнем Тагиле семь тысяч человек остались без холодной воды из-за крупной аварии

Через некоторое время после появления фонтана на проспекте образовалась большая лужа. Позже местные жители стали сообщать о том, что в их квартирах пропала холодная вода.

Коммунальщики заявили, что причиной аварии стал прорыв водопровода. Холодное водоснабжение для двух детских садов, двух школ и 99 многоквартирных домов было перекрыто. Всего без воды остались 7 079 граждан.