В Верхнем Тагиле семь тысяч человек остались без холодной воды из-за крупной аварии
Сегодня, 22:47ОбществоФото: tksmi.ru
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Инцидент произошёл ранним утром на перекрестке Ново-Уральской и Маяковского, где из появившегося в асфальте отверстия забил небольшой фонтан, сообщает «Твой континент».
Через некоторое время после появления фонтана на проспекте образовалась большая лужа. Позже местные жители стали сообщать о том, что в их квартирах пропала холодная вода.
Коммунальщики заявили, что причиной аварии стал прорыв водопровода. Холодное водоснабжение для двух детских садов, двух школ и 99 многоквартирных домов было перекрыто. Всего без воды остались 7 079 граждан.
Восстановление нормальной работы водопровода произошло к восьми вечера этого же дня.
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