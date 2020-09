Абоненты МТС из Нижнего Тагила пожаловались на списание крупных сумм

Компания МТС списала у абонентов из Нижнего Тагила деньги с телефонного счета. Об этом сообщили пользователи в социальных сетях.

Списание произошло по всей России, некоторые абоненты лишились миллионов рублей. Такие сообщения появились 18 сентября около 20.00. О списании написали в группе МТС во "ВКонтакте" жители Нижнего Тагила, Перми, Екатеринбурга и других городов страны. В основном на списание жалуются абоненты из Урала и Сибири. Клиенты компании остались без связи, так как их номер заблокирован. В компании заявляют, что устраняют проблемы, однако по словам абонентов до сих пор ничего не изменилось. Напомним, что в Нижнем Тагиле компания «Мотив» требует от мужчины оплатить долг по сим-карте, которой он не пользуеся. «Подпись не моя». «Мотив» требует от тагильчанина выплатить долг в 18 тысяч рублей

