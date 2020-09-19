Абоненты МТС из Нижнего Тагила пожаловались на списание крупных сумм

Списание произошло по всей России, некоторые абоненты лишились миллионов рублей.
Такие сообщения появились 18 сентября около 20.00. О списании написали в группе МТС во "ВКонтакте" жители Нижнего Тагила, Перми, Екатеринбурга и других городов страны. В основном на списание жалуются абоненты из Урала и Сибири.
Клиенты компании остались без связи, так как их номер заблокирован. В компании заявляют, что устраняют проблемы, однако по словам абонентов до сих пор ничего не изменилось.
Напомним, что в Нижнем Тагиле компания «Мотив» требует от мужчины оплатить долг по сим-карте, которой он не пользуеся.