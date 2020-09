Астрологи рассказали каким знакам следует озаботиться своим здоровьем 20 сентября

Некоторым знакам следует внимательнее отнестись к своему здоровью 20 сентября, других ожидают большие успехи в карьере.

Овен День будет удачным в плане карьеры. Ваша целеустремленность позволит справится с любой задачей. Не исключено, что удастся заключить взаимовыгодную сделку. Ваше руководство заметит вашу старательность. Возможно повышение в должности или солидная премия. Внимательно отнеситесь к состоянию здоровья. Возможны проблемы с кровеносной системой. Рекомендуется посетить врача. Воздержитесь от физических упражнений. Вечер лучше провести в спокойной обстановке. С любимым человеком получится создать приятную романтическую обстановку. Телец Тревоги не покинут вас в этот день. Пик беспокойства придется на утро. Вы будете подвергать сомнению не только свои, но и чужие поступки и решения. Постарайтесь проще относиться к ситуации, иначе не избежите конфликтов с коллегами. Вторая половина дня благоприятна для физических упражнений или занятий спортом. В отношениях со второй половинкой лучше заняться обсуждением планов развития вашего союза. Близнецы События следует взять полностью под свой контроль. Обстоятельства в этот день играют против вас. Воздержитесь от деловых встреч и переговоров. Серьезные финансовые сделки также следует отложить, велика вероятность, что вас попробуют поставить в невыгодное положение или обмануть. Только абсолютная внимательность к деталям поможет вам избежать рисков. Астрологи рекомендуют уделить внимание вашему питанию. Составьте себе рацион из полезных продуктов. Вечером следует отдохнуть в кругу близких людей. Не рекомендуется решать важные вопросы с любимым человеком. Рак Получится сделать много полезного. Утро лучше посвятить налаживанию деловых контактов. Постарайтесь расширить круг влиятельных деловых партнеров. Эмоциональный фон будет очень напряженным в этот день, постарайтесь избегать конфликтов. Высокий риск получения физических травм, не рекомендуется заниматься физическими нагрузками. Спорт также лучше исключить. Вторую половину дня лучше провести за отдыхом и эмоциональной разрядкой. Лучшим вариантом будет прогулка. В отношениях постарайтесь проявить гибкость и сгладить конфликтные ситуации. Лев Неблагоприятный день для львов. Неудачи ожидают вас в первой половине дня в рабочих вопросах. Несобранность приведет к ошибкам. После обеда немного усилится влияния позитивных тенденций и свои оплошности получится устранить. Возможно, что к вам за помощью обратится близкий человек. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы получить порцию позитивного общения. Вечером лучше спланировать совместный отдых в компании близких или любимого человека. Дева Договориться о чём-либо с окружающими будет сложно. Вас будет непросто понять и это приведет к постоянному эмоциональному напряжению. Утром на работе следует браться только за несрочные мелкие дела. После обеда лучше хорошо отдохнуть. Рекомендуется обратить внимание на рацион питания. Не лишними будут физические упражнения или посещение фитнес-зала. Вечер лучше провести в одиночестве. Если решитесь на встречу с любимым человеком, то постарайтесь поменьше беседовать. Наилучший вариант – это поход в кинотеатр. Весы Непростой день. Но если проявить настойчивость, то многое получится сделать. На работе отстаивайте своё мнение, наверняка вы окажетесь правы и завоюете авторитет среди коллег. Начальство обратит внимание на ваши успехи. Возможно, вам предложат новую должность. Вторая половина дня благоприятна для физического труда или занятий по дому. Наведите порядок, можно устроить перестановку. Вечер благоприятен для романтических встреч. Ваша активность придется по душе вашей половине. Скорпион Успех ожидает скорпионов в любых начинаниях. Вы будете уверенно справляться с работой в первой половине дня. Коллеги будут обращаться к вам за советом. Можно провести деловые переговоры, они пройдут удачно для вас. Родные и близкие получат от вас нужную порцию внимания и отношения станут теплее. С любимым человеком рекомендуется организовать романтический ужин. Можно подарить оригинальный подарок, фантазия в этот день на вашей стороне. Стрелец День может принести необычные проблемы. У вас получится их решить только если проявите находчивость. Возможно, придется импровизировать. В работе следует быть собраннее и обращать внимание на все нюансы. Во второй половине дня влияние позитивных тенденций усилится. Возможны неожиданные командировки, которые принесут новое взаимовыгодное сотрудничество. Обратите внимание на свое самочувствие. Стоит прислушаться к сигналам организма и обратиться к врачу. Можете порадовать себя покупками или посетить парикмахерскую. В отношениях может ожидать эмоциональная встряска. Ваша половинка усомнится в правильности ваших решений. Козерог Не стоит принимать поспешных решений. Постарайтесь провести день размеренно. Утром уделите время накопившейся рутинной работе. После обеда можете спокойно заняться планированием бюджета или предстоящих поездок. Не идите на конфликты. Вечер рекомендуется провести в спокойной обстановке без шумных компаний. В отношениях со второй половиной вам захочется взять паузу. Не торопитесь и отложите такое решение на другой день. Водолей Идеи и планы переполнят вас в первой половине дня. Вы настолько уединитесь в своих мыслях, что можете потерять концентрацию на рабочих задачах. Не исключены небольшие конфликты с коллегами на этом фоне. Лучше отложить важные дела на вторую половину дня. В это время получится воплотить в жизнь утренние планы. Не исключены удачные сделки и деловые переговоры. Проблем со здоровьем не будет. Ваш организм работает как часы. Благоприятное время для занятия спортом или посещение фитнес-зала. Вторую половинку вы приятно удивите вашей внимательностью. Ваши старания оценят и союз окрепнет. Рыбы Следует сосредоточиться на общении. В этот день ваша коммуникабельность верно послужит вам. Не стоит заниматься рутинной работой, первую половину дня посвятите долгосрочным проектам или деловым переговорам. После обеда возможны приятные неожиданные встречи со старыми знакомыми. Не стоит заниматься физическим трудом. Если желаете заняться вопросами здоровья, то запланируйте визит к врачу. Можно посетить косметический салон и изменить внешний облик. В отношениях с любимым человеком может возникнуть крупный конфликт. Итог будет зависеть от того, насколько вы цените ваш союз.

