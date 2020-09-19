Астрологи рассказали каким знакам следует озаботиться своим здоровьем 20 сентября

Водолей

Идеи и планы переполнят вас в первой половине дня. Вы настолько уединитесь в своих мыслях, что можете потерять концентрацию на рабочих задачах. Не исключены небольшие конфликты с коллегами на этом фоне. Лучше отложить важные дела на вторую половину дня. В это время получится воплотить в жизнь утренние планы. Не исключены удачные сделки и деловые переговоры. Проблем со здоровьем не будет. Ваш организм работает как часы. Благоприятное время для занятия спортом или посещение фитнес-зала. Вторую половинку вы приятно удивите вашей внимательностью. Ваши старания оценят и союз окрепнет.