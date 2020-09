Солдат-контрактник был застрелен в Елани, так как его напарник забыл про патрон в оружии, сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник.

По словам источника, оба контрактника были опытными, служили больше года. Они шутили с оружием, один из них забыл про патрон в патроннике и выстрелил во второго. Напомним, в Свердловской области в военном гарнизоне в Елани солдат застрелил сослуживца-контрактника. Раненый молодой человек был доставлен в больницу, однако спасти ему жизнь не удалось. В Елани военнослужащий застрелил сослуживца

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter