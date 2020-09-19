Прививки и музыка: в Екатеринбурге прошел шестой фестиваль Ural Music Night

По словам главы региона, две тысячи музыкантов выступили на 50 площадках столицы Урала. Трансляцию концертов в интернете просмотрели более двух миллионов человек. Куйвашев отметил, что на некоторых площадках можно было сделать прививку от гриппа.
Будем надеяться, что фестиваль, как и обещал его директор Евгений Горенбург, вновь состоится в 2021 году и будет еще масштабнее и успешнее, написал губернатор.
Напомним, мероприятие несколько раз переносили из-за пандемии коронавируса. Ранее музыкальный фестиваль планировали провести в середине июля, затем — 12 сентября, в итоге было решено перенести его на 18 сентября.