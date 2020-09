«Россети» почтили память энергетиков-героев ВОВ открытием мемориала

Генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский и губернатор Тульской области Алексей Дюмин открыли в Туле первый в России мемориал, посвященный энергетикам, которые участвовали в Великой Отечественной войне и обеспечивали электроснабжение тыла.

Помимо Ливинского и Дюмина, на торжественной церемонии открытия присутствовали зампредседателя правительства РФ Юрий Борисов и полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, пишет tula.aif.ru. Мемориал начал строиться в прошлом году в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы. В онлайн-голосовании на выбор проекта архитектурного решения приняли участие 16 467 работников электросетевого комплекса. Площадь комплекса составляет один гектар. На нем расположены пять площадок, которые посвящены каждому году ВОВ. По центральной аллее можно дойти к обелиску, который выполнен в форме опоры высоковольтной линии электропередачи. Высота монумента составляет 14,88 метра. Эта цифра выбрана не случайно, поскольку именно столько дней продолжались военные действия. Около обелиска находится Вечный огонь, частица которого была доставлена из Москвы от Могилы Неизвестного Солдата. Обелиск венчает изображение Ордена Победы, который является высшей наградой ВОВ. По обеим сторонам от него находятся тематические сюжетные барельефы и гранитные стелы, где выгравированы имена 72 энергетиков-героев. По словам Павла Ливинского, многие работники отрасли сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Однако люди, которые остались в тылу, подверглись не менее трудным испытаниям. Открытый мемориал стал первым в России памятником, посвященным «подвигам всех энергетиков – как фронтовиков, так и тружеников тыла». Во время войны Тула как оружейная столица была обеспечена электроснабжением даже в дни тяжелых боев, поэтому символично, что мемориал расположен именно в этом городе, заявил Ливинский.

