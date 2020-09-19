«Россети» почтили память энергетиков-героев ВОВ открытием мемориала

По словам Павла Ливинского, многие работники отрасли сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Однако люди, которые остались в тылу, подверглись не менее трудным испытаниям. Открытый мемориал стал первым в России памятником, посвященным «подвигам всех энергетиков – как фронтовиков, так и тружеников тыла». Во время войны Тула как оружейная столица была обеспечена электроснабжением даже в дни тяжелых боев, поэтому символично, что мемориал расположен именно в этом городе, заявил Ливинский.