В Екатеринбурге мужчина ради шутки «заминировал» храмы и стадион

Полиция задержала екатеринбуржца, который «заминировал» Храм на Крови и Среднеуральский женский монастырь, сообщает Е1.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области рассказали, что мужчина на протяжении двух дней несколько раз сообщал по телефону, что Храм на Крови, спорткомплекс «Динамо» и Среднеуральский женский монастырь заминированы. По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, при проверке полицейскими никаких подозрительных предметов обнаружено не было. Задержанный молодой человек ранее уже привлекался к уголовной ответственности за побои и кражу. Мужчина был задержан на железнодорожном вокзале. По его словам, он совершал звонки о минировании ради шутки. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» (ч. 2 ст. 207 УК РФ) Сейчас подозреваемый находится в СИЗО, ему грозит штраф до 700 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет. Напомним, 1 сентября Екатеринбурге неизвестные сообщили о минировании около 20 детских садов и школ. В столице Урала в День знаний «заминировали» школы и детские сады

