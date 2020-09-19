В Екатеринбурге мужчина ради шутки «заминировал» храмы и стадион

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области рассказали, что мужчина на протяжении двух дней несколько раз сообщал по телефону, что Храм на Крови, спорткомплекс «Динамо» и Среднеуральский женский монастырь заминированы.
По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, при проверке полицейскими никаких подозрительных предметов обнаружено не было. Задержанный молодой человек ранее уже привлекался к уголовной ответственности за побои и кражу.
Мужчина был задержан на железнодорожном вокзале. По его словам, он совершал звонки о минировании ради шутки.
В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» (ч. 2 ст. 207 УК РФ)
Сейчас подозреваемый находится в СИЗО, ему грозит штраф до 700 тысяч рублей или лишение свободы до пяти лет.
Напомним, 1 сентября Екатеринбурге неизвестные сообщили о минировании около 20 детских садов и школ.