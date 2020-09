«Ясная дорога, хоть и неблизкая». Навальный рассказал о восстановлении после комы

Алексей Навальный рассказал, как проходит его восстановление после выхода из комы. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

По его словам, ему пришлось заново учиться формулировать мысли и говорить. Каждое утро к нему приходил доктор и предлагал написать какое-нибудь слово на доске. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают?пишет Навальный на своей странице в Instagram. Также он отмечает, что остается еще много проблем и благодарит врачей берлинской клиники «Шарите». Напомним, что иностранные эксперты подтвердили отравление Навального «Новичком». Для этого была привлечена Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). 7 сентября врачи вывели Алексея Навального из искусственной комы и отключили от аппарата ИВЛ. Иностранные эксперты подтвердили отравление Навального «Новичком»

