«Ясная дорога, хоть и неблизкая». Навальный рассказал о восстановлении после комы

По его словам, ему пришлось заново учиться формулировать мысли и говорить.
Каждое утро к нему приходил доктор и предлагал написать какое-нибудь слово на доске.
Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают?пишет Навальный на своей странице в Instagram.
Также он отмечает, что остается еще много проблем и благодарит врачей берлинской клиники «Шарите».
Напомним, что иностранные эксперты подтвердили отравление Навального «Новичком». Для этого была привлечена Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). 7 сентября врачи вывели Алексея Навального из искусственной комы и отключили от аппарата ИВЛ.