«Ясная дорога, хоть и неблизкая». Навальный рассказал о восстановлении после комы

«Ясная дорога, хоть и неблизкая». Навальный рассказал о восстановлении после комы

Сегодня, 16:19ОбществоPhoto: личная страница Алексея Навального в Instagram
Алексей Навальный рассказал, как проходит его восстановление после выхода из комы. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

По его словам, ему пришлось заново учиться формулировать мысли и говорить.

Каждое утро к нему приходил доктор и предлагал написать какое-нибудь слово на доске.

Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают?пишет Навальный на своей странице в Instagram.

Также он отмечает, что остается еще много проблем и благодарит врачей берлинской клиники «Шарите».

Напомним, что иностранные эксперты подтвердили отравление Навального «Новичком». Для этого была привлечена Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). 7 сентября врачи вывели Алексея Навального из искусственной комы и отключили от аппарата ИВЛ.

Related news:
комаАлексей Навальный
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
В Нижнем Тагиле зафиксировано превышение концентрации в воздухе сразу двух веществ
«Новые заплатки на старые штаны». Что делать с протекающими крышами тагильских домов
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы