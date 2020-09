Люди Горноуральска пожаловались на плохое освещение и отсутствие дорог, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».

По словам подписчицы группы, в поселке отсутствуют детские площадки и уличное освещение, а дороги «как после бомбежки». С ее слов, жители неоднократно обращались в администрацию, была написана петиция. Однако ситуация не меняется. Нам стыдно даже перед таксистами, которые ломают свои машины, доставляя нас в ПГТ Горноуральский,сообщает подписчица. Напомним, что ранее жители Горноуральска и Нижнего Тагила пожаловались на отмену междугородних автобусных рейсов. Было отменено 30% транспорта.

