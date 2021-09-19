Лучшие педагоги Нижнего Тагила получат по 200 тысяч рублей ко Дню учителя

29 педагогов Свердловской области получат по 200 тысяч рублей премии ко дню учителя. Деньги преподаватели заработали своими умом, талантом и не без помощи учеников. Например, некоторые учителя стали победителями благодаря «стобальникам» ЕГЭ.
Это достойный результат, подтверждающий уровень и качество образования в наших школах. Важно, что для участия в конкурсе необходимо было предоставить не только подтверждения профессиональных достижений, но и отзывы учеников. А это — самая значимая оценка, ведь детей трудно обмануть, отметил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.
Победителями стали педагоги из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Новоуральска, Асбеста, Берёзовского, Богдановича, ЗАТО Свободный, Лесного, Кушвы Первоуральска, Сухого Лога, Тавды и Артинского городского округа. Из них два преподавателя сельских школ — из посёлка Баранчинский и села Горный Щит.
Напомним, 21 учащийся из Нижнего Тагила стал победителем конкурса на получение губернаторского гранта.