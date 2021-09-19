Лучшие педагоги Нижнего Тагила получат по 200 тысяч рублей ко Дню учителя

По 200 тысяч рублей премии будет выделено из федерального бюджета каждому педагогу, победившему в конкурсе профмастерства президента России. В числе выигравших денежную премию — 29 учителей из Свердловской области.

29 педагогов Свердловской области получат по 200 тысяч рублей премии ко дню учителя. Деньги преподаватели заработали своими умом, талантом и не без помощи учеников. Например, некоторые учителя стали победителями благодаря «стобальникам» ЕГЭ. Это достойный результат, подтверждающий уровень и качество образования в наших школах. Важно, что для участия в конкурсе необходимо было предоставить не только подтверждения профессиональных достижений, но и отзывы учеников. А это — самая значимая оценка, ведь детей трудно обмануть, отметил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов. Победителями стали педагоги из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Новоуральска, Асбеста, Берёзовского, Богдановича, ЗАТО Свободный, Лесного, Кушвы Первоуральска, Сухого Лога, Тавды и Артинского городского округа. Из них два преподавателя сельских школ — из посёлка Баранчинский и села Горный Щит. Напомним, 21 учащийся из Нижнего Тагила стал победителем конкурса на получение губернаторского гранта. 21 школьник из Нижнего Тагила получил премии губернатора Свердловской области

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