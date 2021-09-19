Первый снег в Нижнем Тагиле и массовое ДТП с фурой. Итоги дня в Свердловской области

В окрестностях горы Белой жители Нижнего Тагила увидели, что на их участки выпал первый снег. По словам местных жителей, снег начался утром, в районе 5.00. Однако спустя время он растаял и превратился в воду. Ранее синоптики прогнозировали похолодание и мокрый снег. Потепления на Среднем Урале не ожидается и на следующей неделе. Дневная температура воздуха не превысит +11 градусов.